Villes où il fait bon vivre. Des habitants d'Epron témoignent : "On est trop bien ici !"

Le premier prix du "village de France où il fait bon vivre" revient à… Epron ! "Etre numéro un c'est très satisfaisant" se réjouit le maire de la commune située près de Caen, Franck Guéguéniat. Côté habitants, est-ce le même ressenti ? "Il y a tout, et tout à proximité. On est bien à Epron, on est très très bien. Les gens sont sympas ; la mairie est gentille." Hervé Galland, retraité, habite le "village radio" depuis 4 ans, et déclare : "Je viens du Ch'Nord comme on dit, mais je n'y repartirai plus : on est trop bien ici !"

Un maire heureux, des habitants heureux

Il fait bon vivre à Epron

"Si la question, c'est 'Est-ce que je me suis chopé le melon ?', eh bien non. Je suis heureux pour la commune… c'est un travail collectif." Enchanté de cette nouvelle, le maire avance comme critères déterminants ceux liés à la sécurité, l'environnement et à la gestion publique. "Et manifestement, sur ces trois critères, on doit être plutôt très bien positionné."

"C'est vraiment le ressenti, les habitants d'Epron sont calmes, souriants, détendus". Pour Denis Hamon, gérant du Torréfacteur, commerce implanté sur la commune, cette première place est méritée : "Je suis très très bien." Il ajoute comme atouts "le calme, c'est reposant, il y a tous les commerces" et surtout "la proximité de la mer, avec un accès direct aux plages".