Normandie. Villes et villages où il fait bon vivre: la région bien classée

Le palmarès 2022 "des villes et des villages où il fait bon vivre" a été publié dimanche 30 janvier dans Le Journal du Dimanche. A l'échelle nationale, c'est Angers qui prend la première place des villes de plus de 2000 habitants et Guéthary dans le Pays basque celle des villages de moins de 2 000 habitants.

Côté normand, de nombreuses villes se démarquent. Dans les villes de moins de 2000 habitants, Epron, commune du Calvados, arrive en troisième position suivie de Martinvast dans la Manche et Authie (Calvados). Cambes-en-plaine (Calvados) arrive en 15e position. Pour les villes de plus de 2000 habitants, Caen arrive en cinquième position, Cherbourg 13e et Le Havre 20e.

L'ensemble des communes françaises sont départagées dans le classement à partir de 187 critères différents.