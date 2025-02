Villes où il fait bon vivre. Epron en tête : la Normandie brille dans le classement des villages

C'est à Epron, que l'on vit le mieux ! L'Association Villes et Villages où il fait bon vivre a publié ce dimanche 16 février son palmarès 2025. Dans la catégorie des villages, les endroits où l'on recense moins de 2 000 habitants, Epron bouscule la hiérarchie et s'empare de la première place. Le "village de la radio", situé juste au nord de Caen, dans le Calvados, progresse "grâce à ses avancées dans les catégories Sécurité, Préservation de l'environnement et Qualité de vie". Outre Epron, huit autres villages normands se distinguent.

Neuf villages normands dans le top 50

Guéthary, commune du Pays basque, recule à la deuxième place devant… Martinvast, autre village normand ! Habituée du top 5, cette commune manchoise perd une place. Authie, autre ville de l'agglomération caennaise, se positionne 5e, comme l'année précédente. Cambes-en-Plaine, toujours près de Caen, recule d'une position, à la 13e place, tandis que Nouainville, dans la Manche, en gagne une, pour devenir 19e.

A noter aussi la présence de Saint-Arnoult, près de Deauville, à la 31e place, un bond de sept positions, ou Saint-André-sur-Orne, toujours dans le Calvados, au 35e rang. Enfin Blonville-sur-Mer gagne 17 places pour intégrer le top 50, et se classer 45e, tandis que Velars-en-Ouche, dans l'Eure, progresse de 32 positions, et rejoint la 49e marche.

Du côté des villes ?

Changement aussi dans le classement des villes, puisque Biarritz détrône Angers. Caen, qui était 11e l'an passé, n'est plus que 12e. En revanche, c'est Cherbourg-en-Cotentin qui se classe première ville normande, avec une 8e place à l'échelle nationale. Le Havre est 19e, tandis que Rouen est 125e, Evreux 338e, et Alençon 401e.