Incendie des immeubles verre et acier. Les parents soulagés après le retour des enfants à l'école des Pépinières Saint-Julien

Comme annoncé par la Ville, l'école des Pépinières Saint-Julien à Rouen a pu rouvrir ses portes, lundi 4 décembre, soit plus de deux mois après l'incendie des immeubles verre et acier juste en face. L'établissement avait été fermé dans la foulée par précaution et l'ensemble des élèves avaient été accueillis au sein de l'école Rosa-Parks et du gymnase Nelson-Mandela.

Et les semaines ont été longues pour les parents d'élèves, déjà inquiets de la situation dans leur quartier. "Deux mois, c'était long", remarque Djamel Medha, père de famille venu déposer ses enfants à l'école Pépinières ce lundi 4 décembre. "Ils n'avaient pas le choix mais, en tout cas, ils avaient hâte de revenir ici… Ça fait plaisir de retourner chez nous !", sourit le Rouennais. Pendant cette période, Chedia Laribi a dû emmener sa petite fille de CE2 au gymnase Mandela, dans des conditions pas toujours évidentes pour étudier. "Déjà, c'était un peu loin de chez moi. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé là-bas", déplore la mère de famille. "Même les enfants ils sont contents de revenir, parce que quand même là-bas, on n'était pas chez nous", s'amuse-t-elle.

Accueil mitigé à Mandela et Rosa Parks

En plus des mauvaises conditions au gymnase Mandela, avec notamment le manque de fournitures scolaires, certains parents évoquent aussi un accueil très discutable à l'école Rosa-Parks pendant cette période, en particulier de la part des autres parents. La Ville assure qu'aucun des derniers prélèvements n'a montré de traces d'amiantes dans l'établissement, permettant donc de confirmer la réouverture de l'école. Par ailleurs, la mairie a également confirmé le lancement des travaux d'évacuations des déchets de l'incendie à partir du mois de janvier.

