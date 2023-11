Rouen. Incendie des immeubles verre et acier : un collectif d'habitants créé

A l'image du collectif Lubrizol, créé après le violent incendie qui a eu lieu le 26 septembre 2019, un nouveau collectif a été créé : Incendie Pépinières. Lui, fait écho à un autre incendie, celui du samedi 30 septembre 2023 qui s'était déclaré dans le quartier Saint-Julien de Rouen au niveau des immeubles verre et acier. Nathalie Jamin et son mari Marc en sont les cofondateurs. Ils souhaitaient "rassembler les riverains". Habitant dans une rue perpendiculaire à ces immeubles, ils ont été les premiers exposés aux fumées mais aussi peut-être à l'amiante qui se trouvait dans le bâtiment en feu.

"Dans un second temps on va porter plainte contre X"

Le collectif créé, Nathalie Jamin a organisé plusieurs réunions de quartiers pour recenser les personnes qui seraient motivées à agir. Dans ce contexte, une pétition a été créée et elle est actuellement en train de circuler. Dans un second temps, les membres du collectif porteront plainte contre X. "On a écouté un avocat qui nous a conseillé de le faire", indique la Rouennaise. Chacun remplira sa plainte et "on ira la déposer collectivement à la mairie de Rouen. En faisant ça, on contraint le procureur de la République à faire une enquête."

Des bilans régulièrement communiqués par la Ville de Rouen

Malgré la communication régulière des opérations de la Ville de Rouen pour informer les habitants, Nathalie émet des réserves. En effet, en ce qui concerne les relevés, "il n'y a que des recherches dans l'air, dans certains endroits et dans certains logements", regrette-t-elle. Par ailleurs, un surfactant va être mis en place pour éviter la propagation de l'amiante dans l'air mais "nous, on espérait la mise ne place d'un dôme étanche pour empêcher l'amiante de voltiger".