Sorties. Huit marchés de Noël à découvrir ce week-end dans l'agglo de Caen

L'agglomération caennaise tout entière se pare de ses plus belles couleurs pour les fêtes. Entrez dans l'ambiance hivernale en visitant ses marchés de Noël.

Un petit tour des communes alentour

• Saint-Contest : ce samedi, le marché de Noël se tiendra dans la salle municipale, de 10h à 18h. Des animations ponctueront la journée, comme une chorale à 11h, une déambulation à 15h et surtout une rencontre avec le père Noël à 16h. Le lendemain, vous pourrez prolonger vos emplettes au marché artisanal de Noël de La Demeurée, lieu de création, de 11h à 18h.

• Authie : samedi, c'est un marché de créateurs que vous pourrez retrouver à Authie, de 10h à 17h30, dans la salle Altha Villa. Le village promet autant de belles rencontres que des idées de cadeaux originales.

• Fleury-sur-Orne : le marché de Noël ouvrira ses portes de 10h à 19h, au gymnase Auguste-Delaune. Ne manquez pas le spectacle de magie à 15h30, puis le feu d'artifice qui clôturera la journée.

• Rots : vous aurez la chance de profiter du marché de Rots tout le week-end, de 10h à 18h, au centre d'animations. La Chorale Roscanta accompagnera la trentaine d'exposants présents.

• Hermanville : rendez-vous samedi, de 10h à 17h, dans la salle "La ferme" pour le marché de Noël d'Hermanville.

• Mondeville : pas moins de 50 exposants se regrouperont ce dimanche, de 10h30 à 18h, dans la Halle Pierre-Bérégovoy. Parmi les animations de la journée, ne manquez pas la tombola de Noël !

Les marchés caennais

Depuis le 25 novembre, les soixante chalets du marché de Noël de Caen égayent la place de la République et le boulevard Maréchal-Leclerc. Vous pouvez vous y rendre tous les jours, de 11h à 19h30. A noter que le village ouvrira à 14h le lundi et fermera à 21h le vendredi et le samedi. Ce samedi 8 décembre, vous pourrez découvrir non pas un mais deux villages. Un "Autre marché de Noël" se tiendra place Saint-Sauveur de 10h à 20h : il se veut local, solidaire, équitable et écolo.

Pratique. Plus d'infos : caenlamer-tourisme.fr.