Trains. Dès le 11 décembre, le temps de trajet s'allonge sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre

Quelques minutes de plus, qui s'ajoutent aux quelques minutes perdues ces dernières années… Le temps de trajet en train sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre va s'allonger de 7 à 8 minutes à partir du lundi 11 décembre et pour toute l'année 2024, au grand dam des associations d'usagers. "Les différentes déclarations d'Hervé Morin sur la fin du Moyen-Age ferroviaire en Normandie, on voudrait y croire, mais, malgré de nouveaux trains, on ne va pas plus vite, on perd même du temps de trajet !", s'exaspère Karine Courteaud, elle-même navetteuse entre Rouen et Paris et présidente de l'Adurn, une association d'usagers.

Des travaux sur un tunnel

Ce nouvel allongement du temps de trajet est dû à des travaux au niveau du tunnel de Rolleboise, indiquent de concert la Région Normandie et SNCF Réseau. L'ouvrage, entre Rosny-sur-Seine et Bonnières est l'un des plus ancien du réseau ferré français, et "des travaux de confortement sont aujourd'hui nécessaires". Le chantier "nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse durant toute l'année 2024, qui occasionne un allongement du temps de parcours de quelques minutes sur l'axe Paris-Rouen-Le Havre."

Mais plus globalement, les associations d'usagers s'interrogent sur l'avenir des lignes normandes, dont la performance ne s'est pas améliorée. "Aujourd'hui, personne n'est en capacité de nous dire qu'on va récupérer du temps de trajet, même après les travaux d'Eole", indique Karine Courteaud, qui se souvient en 2010 d'un trajet entre Rouen et Paris qui lui prenait 1h08, contre 1h26 avec les nouveaux horaires annoncés.