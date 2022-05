Travaux SNCF. Des perturbations pour l'Ascension et l'été sur les lignes normandes

Le chantier est pharaonique et s'étend sur plusieurs années. À la SNCF, il est baptisé Eole et consiste à améliorer la circulation des trains dans le nœud de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, tout en prolongeant le RER E vers l'ouest de l'Île-de-France.

À terme, dans encore plusieurs années, ces travaux doivent améliorer la fréquence et la performance des trains entre Paris et la Normandie. Mais le retard accumulé en termes d'investissements sur les lignes normandes ne se rattrape pas d'un claquement de doigts. "Nous avons la chance d'avoir un montant d'investissement que l'on n'a pas connu depuis 25 ans", assure Vincent Palix, directeur territorial Normandie pour SNCF Réseau. "Avec 158 millions d'euros d'investissement en 2022, c'est l'équivalent d'un pont Flaubert à Rouen." Seulement, si 80 % des travaux de la SNCF se font la nuit, il faut concentrer les opérations sur certains chantiers. Ce sera le cas dans le nœud mantois, pendant le week-end de l'Ascension et pendant cinq semaines, du 11 juillet au 15 août, lorsque les usagers du train du quotidien sont les moins nombreux.

"Considérons que Mantes-la-Jolie est un carrefour avec des feux rouges. Nous allons tout renouveler pour en faire un grand rond-point permettant plus de fluidité", explique le spécialiste. Un viaduc va également faire office "d'échangeur" pour permettre aux trains circulant entre Paris et l'ex-Basse Normandie d'éviter ce carrefour. Des opérations de modernisation sur la caténaire et sur les voies sont aussi prévues.

Quelles perturbations sur les lignes normandes vers Paris ?

Pour le week-end de l'Ascension, la quasi-totalité des trains de la ligne Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Trouville-Deauville est maintenue, mais ils emprunteront un itinéraire bis, ce qui entraînera un temps de parcours allongé de 30 minutes.

Sur la ligne Paris-Rouen-le-Havre en revanche, aucun train ne va circuler du jeudi 26 mai à 12 heures jusqu'au dimanche 29 mai à 16 heures. "Il s'agissait de maintenir des possibilités pour les grands départs et les retours", justifie Grégoire Forgeot d'Arc, directeur régional des lignes normandes de la SNCF.

Pour cet été, entre le 11 juillet et le 15 août, la quasi totalité des circulations est maintenue, sur Paris-Rouen-Le Havre comme sur Paris-Caen-Cherbourg, mais par l'itinéraire bis via Conflans-Saint-Honorine, soit avec 30 minutes de temps de parcours supplémentaire.

Les détails sont à retrouver sur le site de la SNCF.

L'offre Flexipass étendue

Pour les abonnés de la SNCF, il est toujours possible de suspendre l'abonnement annuel, lors de la période de travaux. La SNCF propose aussi de renouveler le Flexipass, développé lors de la période Covid pour ceux qui télétravaillent occasionnellement. Cet abonnement est remboursable à 50 % par l'employeur et prévoit, en juillet et en août, une vingtaine de trajets à répartir sur les deux mois de l'abonnement, "pour offrir de la souplesse aux usagers", affirme Grégoire Forgeot d'Arc.

Des élus en colère dans la Métropole de Rouen

Dans la Métropole de Rouen, cette nouvelle phase de travaux a été plutôt mal acceptée par le président Nicolas Mayer-Rossignol, qui souligne qu'ils tombent le week-end des fêtes Jeanne d'Arc. Avec d'autres élus de la majorité, il interpelle la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne sur la Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) qui "semble au point mort" et souhaite que le train "redevienne une priorité en Normandie".