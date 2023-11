Enquête. Triple infanticide à Alfortville : le suspect s'est livré à Dieppe "par hasard"

Il s'est livré au commissariat de Dieppe, dimanche 26 novembre, pour s'accuser du meurtre de ses trois fillettes de 4, 10 et 11 ans à Alfortville dans le Val-de-Marne.

Après 48 heures de garde à vue, une information judiciaire des chefs d'assassinats doit être ouverte à l'encontre de cet homme de 41 ans, informe le parquet de Créteil. Après ses actes, le suspect, qui a reconnu les faits lors de son audition, aurait imaginé mettre fin à ses jours depuis le viaduc de Bures-sur-Yvette en Essonne. Il est finalement repassé chez lui prendre des affaires pour se diriger vers Dieppe, où il s'est rendu au commissariat. Le parquet précise qu'il dit avoir choisi cette ville "par hasard, parce qu'elle est loin d'Alfortville".

Une crainte de ne plus voir ses filles ?

Sur le triple infanticide, il a expliqué être en conflit avec son ex-conjointe et être passé à l'acte "par crainte de ne plus les voir".

Samedi 25 novembre dans la soirée, il a administré des somnifères aux trois fillettes dans leur boisson et a attendu qu'elles s'endorment pour les tuer, selon sa version des faits. Les autopsies ont confirmé que les deux aînées présentaient des plaies "compatibles avec l'action d'un couteau" et que la benjamine a été victime d'une "congestion compatible avec un mécanisme de suffocation". La perquisition au domicile du mis en cause a permis de saisir un couteau de cuisine et des boîtes de somnifères, qu'il a identifiés comme ayant servi à commettre son acte.

L'ensemble de ces éléments permet au parquet d'envisager une préméditation, ce qui justifie la mise en examen pour assassinats. Il devrait être placé en détention provisoire.