Rouen. Seine-Maritime : cinq agresseurs tabassent leur victime, de 6 à 18 mois de prison ferme

Il est 22h30 ce vendredi 15 septembre 2016 à Dieppe (Seine-Maritime). Un homme de 34 ans rentre chez lui, quand, rue du Boeuf, dans le centre-ville, il passe devant un groupe de cinq hommes ivres. Ces derniers se mettent à agresser sans raison le passant. Ils lui tombent dessus, le tabassent et l'aspergent de gaz lacrymogène. La victime recevra par la suite cinq jours d'ITT.

Interpellés, ils reconnaissent les faits

Les cinq agresseurs, connus des services de police, sont interpellés par la Brigade de Sûreté Urbaine de Dieppe. Ils sont âgés de 19, 23, 28, 29 et 33 ans. Deux sont SDF, les trois autres résident à Dieppe. Ils reconnaissent les faits.

De six à 18 mois de prison ferme

Mardi 4 octobre 2016, ils sont passés en comparution immédiate au tribunal de grande instance de Dieppe. Ceux pagés de 29 et 33 ans ont écopé d'une peine de huit mois de prison ferme et de quatre mois avec sursis. Celui âgé de 23 ans a lui été condamné à six mois ferme et six mois avec sursis. Celui de 19 ans a reçu 12 mois ferme et six mois avec sursis. Enfin, celui âgé de 28 ans a écopé d'une peine de 18 mois de prison ferme et de six mois avec sursis.

À LIRE AUSSI.