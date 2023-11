Enquête. Il avoue le meurtre de ses trois enfants, dans le Val-de-Marne : ce que l'on sait

C'est le parquet de Créteil qui est en charge de l'enquête sur ce sordide triple meurtre. Il communique lundi 27 novembre, de nouvelles informations sur cet homme de 41 ans qui s'est livré au commissariat de Dieppe, la veille, s'accusant du meurtre de ses trois filles. Sa garde à vue a été prolongée. Rien à cette heure n'explique ce que ce mis en cause faisait à Dieppe lorsqu'il s'est dénoncé.

Les corps sans vie de ses trois fillettes, de 4, 10 et 11 ans ont en tout cas été retrouvés, en pyjamas, à son domicile d'Alfortville. L'une des deux aînées a été retrouvée sur le lit dans l'unique chambre, avec des plaies thoraciques profondes. Une autre, sur le canapé présentait aussi des plaies thoraciques et des plaies de défense. La troisième, la benjamine pourrait être morte d'asphyxie. Une autopsie devait, lundi, apporter des précisions sur les causes de la mort. Selon le parquet, les premières constatations laissent penser que les faits sont survenus dans la nuit de samedi à dimanche, dans le sommeil des enfants.

Le mis en cause en plein divorce

Le suspect de 41 ans est en formation en alternance, précise le parquet. Lui et sa compagne sont en instance de divorce. Ils avaient convenu d'une garde alternée des enfants à l'amiable, ce qui explique leur présence au domicile de leur père au moment des faits. Cet homme a déjà été condamné en avril 2021 à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis pour des violences sur son épouse et sur sa fille cadette. Une procédure pour viol par conjoint à son encontre avait aussi été ouverte, puis classée sans suite, "l'infraction étant insuffisamment caractérisée".

L'épouse du mis en cause a été entendue dès la soirée du dimanche. Le suspect devait être largement interrogé dans l'après-midi du lundi. Le parquet précise qu'une information judiciaire devrait être ouverte, "selon une qualification qu'il conviendra de préciser".

A noter que le domicile de la mère des victimes a été cambriolé, dans la soirée de dimanche, alors qu'elle était entendue par la police. L'enquête doit permettre de savoir si l'intrusion est en lien avec le triple meurtre.