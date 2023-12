Normandie. Pleine saison pour les coquilles Saint-Jacques : on vous dit tout sur les stars de Noël

Depuis le 2 octobre dernier, ce sont près de 300 chalutiers qui se partagent les côtes normandes à la recherche de la précieuse coquille Saint-Jacques. Du Mont Saint-Michel au Tréport, la pleine saison bat son plein mais attention, les réglementations sont rigoureuses pour dénicher le produit phare des tables de fête de fin d'année. En Normandie, différentes zones de pêches sont successivement ouvertes au cours de la saison qui s'étend de début octobre à fin mai. Le nombre de jours de pêches, les quantités pêchées, les calibres des prises, tout est contrôlé.

En termes de localisation, la Baie de seine reste le graal pour les pécheurs avec un gisement de 70 000 tonnes de coquilles, le plus grand d'Europe. Ici, la pêche s'ouvre début décembre, mais depuis quelques années, la bonne gestion des ressources permet de commencer plus tôt.

Un Label Rouge pour les reconnaître

Pour s'y retrouver sur les étals, la Normandie a mis en place le Label Rouge pour reconnaître les coquilles de la région. Pour la reconnaître, quelques critères faciles. Être pêchée en Manche-Est entre fin novembre et mi-avril, faire plus de 11 cm, être propre et en bon état, être coraillée et offrir une noix généreuse et être vendue au consommateur 48 heures maximum après sa pêche.

À l'approche des fêtes, sachez qu'il est tout à fait possible de congeler vos Saint-Jacques. En effet, anticiper la forte demande de la fin d'année vous permettra de faire des économies. Fraîches, vous devrez les consommer dans les 72 heures grand maximum, 48 heures si elles sont décortiquées.

En cuisine pour Noël

Coté cuisine, tout est possible avec la Saint-Jacques à condition de la consommer fraîche. Crue, poêlée, snackée, en gratin, laissez exprimer vos envies. Si elles sont entières, il faudra enlever le corail légèrement amer. Coté cuisson, munissez-vous d'une poêle bien chaude, ajoutez une noix de beurre et jetez vos Saint-Jacques dedans. Attention : 1 minute de chaque côté suffira. Elle doit rester translucide et bien ferme, juste dorée à l'extérieur.

Pour Noël, on vous propose les Saint-Jacques accompagnées d'une fondue de poireaux. Une entrée ou un plat chic, goûteux et peu cher. Il suffira d'émincer les poireaux finement, ciseler les échalotes, cuire le tout accompagné de sel, poivre et une pointe de curry. Poêler vos Saint-Jacques. Ajouter une pointe de crème fraîche normande aux poireaux et le tour est joué.