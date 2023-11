Tendance VIP by Tendance Ouest. Eddy de Pretto en concert exclusif au Zénith de Rouen

C'est un artiste visionnaire, devenu incontournable sur la scène francophone. Eddy de Pretto revient avec un nouvel album, Crash cœur, sorti le 17 novembre. Créatif, authentique, l'artiste se livre dans ce nouvel opus, plus personnel. Les thèmes sont aussi plus légers, centrés sur l'amour, comme on a pu l'entendre dans le deuxième extrait de cet album, Love'n'tendresse. En septembre déjà, l'artiste avait surpris avec la sortie de R+V, comme une bande-annonce dans laquelle il évoque les personnalités qui l'ont inspiré. "Je voulais montrer qu'il y avait une évolution, je voulais être beaucoup plus physique, un album plus dans le corps et moins intellectualisé", avait-il précisé à Tendance Ouest.

