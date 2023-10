Musique. La date de sortie du prochain album d'Eddy de Pretto dévoilée

Eddy de Pretto a été révélé au grand public avec son album Cure en 2018. Il est prêt à nous présenter son désormais troisième album, Crash cœur, le 17 novembre.

Cet album sera plus léger que les précédents, centré sur l'amour. Eddy de Pretto voulait du positif et des thèmes un peu plus solaires. Retrouvez ses intentions dans notre interview du chanteur.

Il a dévoilé les noms des 12 chansons qui composeront l'album, avec à l'intérieur un duo avec Juliette Armanet.

R+V

LOVE'N'TENDRESSE

URGENCES 911

CRASH <3

ÊTRE BIENNN

PERSONNE POUR L'HIVER

PAPA $UCRE

EAU DE VIE FT. JULIETTE ARMANET

MENDIANT DE LOVE

MAISON

CRASH TEST

HEUREUX :)))

L'album est déjà disponible en pré-commande.