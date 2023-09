Interview. Eddy de Pretto de retour avec un nouvel album à l'automne

Difficile d'avoir une date précise pour la sortie du nouvel album d'Eddy de Pretto, la seule information que nous avons, c'est que cet album qui se veut plus "physique" que les autres sortira à l'automne. Grosse surprise il y a quelques semaines, avec le titre R+V où le trentenaire cite les personnalités qui l'inspirent au quotidien et font partie de sa vie (Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddie, Warhol). Quelques jours plus tard, c'est avec LOVE'n'TENDRESSE qu'il nous attrape. C'est d'ailleurs l'amour et la tendresse qui lui ont permis de trouver l'inspiration, comme il nous l'a expliqué lorsque nous l'avons appelé.

Entretien avec Eddy de Pretto Impossible de lire le son.

Eddy de Pretto repartira en tournée à partir du 23 février 2024, il passera par le Cargö à Caen, où le concert est d'ores et déjà complet. Croisons les doigts pour qu'il y ait de nouvelles dates. En attendant l'automne, on écoute R+V et LOVE'n'TENDRESSE en boucle.