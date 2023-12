En questions . Rouen capitale européenne de la culture, vue par Alexis Hanquinquant

Alors que le jury annoncera le 13 décembre la ville française qui sera capitale européenne de la culture en 2028, Tendance Ouest donne la parole aux personnalités locales. Un artiste, un lieu culturel et un souvenir : pour ce deuxième épisode, le champion de paratriathlon et parrain de la candidature de Rouen, Alexis Hanquinquant, nous livre ses coups de cœur.

Votre artiste préféré à Rouen ?

"Je vais vous dire Franck Dubosc [le comédien est né au Petit-Quevilly, NDLR]. Ça a commencé par les Petites annonces d'Elie Semoun, je le trouvais vraiment drôle. Et ensuite, il a eu une carrière de comédien avec des films à succès. Et comme je suis très chauvin (rires), je suis content quand il y a des gens qui viennent de chez nous et qui réussissent. J'aime bien cet humour. Faut pas se prendre la tête. Le côté un peu 'kékos' du beau gosse, je trouve ça drôle."

Votre lieu culturel favori ?

"Je vais être chauvin encore. Je viens d'Yvetot, et le lieu que je connais est la salle des Vikings à Yvetot. On y voit des chanteurs, des humoristes, j'ai aussi découvert cette salle plus jeune, quand on faisait des spectacles avec l'école. Et j'y suis retourné voir les spectacles de fin d'année de mes enfants. Donc, c'est ma réponse. Ça donnera l'idée à certains de venir découvrir cette salle."

Votre meilleur souvenir culturel ?

"La culture, c'est aussi le sport. Et franchement, on a un super souvenir en famille, c'est d'avoir vécu la finale du championnat de France de hockey sur glace contre Grenoble l'année dernière, avec la victoire du Rouen Hockey Elite. C'était une ambiance formidable à l'Ile Lacroix. C'était une très belle émotion, avec de la tension, tout était réuni. Les Dragons de Rouen, je peux vous dire que ça vaut le coup."