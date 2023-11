Côte Ouest Centre Manche. L'intercommunalité se lance dans le compostage partagé

Dans le quartier de la rue des Miellettes de Saint-Germain-sur-Ay, trois bacs de compostage ont fait leur apparition. Deux servent pour les biodéchets c'est à dire les déchets alimentaires et les déchets verts, et un dernier utilisé pour les matières sèches, copeaux de bois ou feuilles mortes. Tous les habitants du quartier pourront y mettre leurs biodéchets et récupérer ensuite du compost. Cette solution a été choisie par l'intercommunalité Côte Ouest Centre Manche pour permettre le tri de ses poubelles, obligatoire dès janvier 2024.

Une manière de baisser la facture

Pour le président de la communauté de communes, Henri Lemoigne, cette solution doit permettre de maîtriser le coût du ramassage des déchets.

Cette mesure est écologique: elle réduit l'enfouissement des déchets, mais aussi social puisque les habitants sont chargés de la bonne gestion des composteurs. Ainsi, tous les voisins peuvent se côtoyer et entretenir un lien social.