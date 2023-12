Bonne table à Caen. Le Taj Mahal, un nouvel indien en ville

Parmi les saveurs du bout du monde, celles de l'Inde et du Pakistan rencontrent toujours un franc succès. Alors, il n'est pas étonnant de voir un nouvel établissement s'installer dans le centre de Caen, et c'est volontiers que je me laisse tenter. Le Taj Mahal, du nom du célèbre mausolée située dans le nord de l'Inde, se trouve rue de Vaucelles, près de la gare, depuis très exactement le 18 octobre. A sa tête, Arif Shafique, qui a travaillé au total plus d'une dizaine d'années dans les cuisines d'un autre restaurant indien et pakistanais à Caen, mais aussi à Evreux, dans l'Eure.

Des plats bien connus des amateurs

La salle est petite, une douzaine de places au plus, et est décorée dans une ambiance orientale, avec des affiches et tableaux à l'image de cette région du monde. Tout de suite, on m'apporte le menu. Pour le déjeuner, deux menus entrée-plat-dessert sont proposés. Le "happy midi" à 14,50€, et le "midi spécial" à 16,50€, que je choisis. Commençons par un mixed pakora, des petits beignets de légumes, servis avec un samossa et un oignon bhajia. Je m'amuse à deviner les ingrédients : aubergines, pois chiche, viande hachée… Le tout est servi avec un naan, le pain traditionnel de la région. J'opte pour la version au fromage plutôt qu'à l'ail. Trois sauces "faites maison" par le chef sont aussi à disposition : "à la menthe, à la banane sucrée et au piment vert".

Le mixed pakora, servi avec trois sauces.

Trois plats me sont proposés pour poursuivre : le poulet tikka masala, "le plus demandé" selon le chef, mais aussi le bœuf peshawari, et le poulet vindaloo. Ce dernier me tente, avec un excellent curry de poulet aux pommes de terre, accompagné très généreusement de riz basmati. Je fais l'impasse sur le dessert typique, le halwa coco, un gâteau de semoule à la noix de coco, et me contente d'un sorbet. Me voilà conquis et, point positif, je sors du restaurant en ayant mangé en moins d'une heure.

Le Taj Mahal, 22 rue de Vaucelles, ouvert midi et soir tous les jours. 02 58 50 38 03.