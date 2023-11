Orne. Une coiffeuse itinérante pour lutter contre le manque de services dans certaines communes

Elle attire l'œil des curieux. Mardi 21 novembre et comme tous les mardis depuis septembre, la petite caravane rose bonbon d'Inès Renouf est installée sur la place de Mortrée. Difficile à imaginer, mais la jeune femme de 21 ans a transformé ce petit espace en véritable salon de coiffure. Miroir, bac à shampooing, accessoires de coiffure… Tout y est pour accueillir dans les meilleures conditions le client.

"Les habitants n'ont pas à prendre la voiture"

"Aller à proximité des personnes pour qu'ils aient moins à se déplacer", c'est le credo de l'autoentrepreneuse. Inès a débuté à son compte en tant que coiffeuse à domicile il y a un an et demi. Elle a finalement opté pour le côté pratique et confort de la caravane.

Inès Renouf coiffe sa cliente à bord de sa caravane, installée sur la place de Mortrée tous les mardis.

A Mortrée, le salon de coiffure a fermé il y a presque deux ans. Pour se faire une coupe, les habitants se déplaçaient à Sées, parfois même jusqu'à Argentan. "Comme on n'a plus de coiffeur fixe alors que j'avais mes habitudes ici, je vais tenter", s'exclame Michaël Laprune. Grâce à Inès et sa caravane, il n'a plus à prendre sa voiture et payer l'essence en plus de la prestation.

Outre ses quatre rendez-vous hebdomadaires en itinérance, Inès continue de travailler comme coiffeuse à domicile une fois par semaine notamment dans les maisons de retraite et les hôpitaux.

Pratique. Inès Renouf s'installe chaque mardi à Mortrée, les mercredis à Boitron, les jeudis à Chailloué et les vendredis à Semallé. Prise de rendez-vous au 07 51 65 13 78 ou sur ses réseaux sociaux hairbyinès.