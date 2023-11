Affaire des "démembreuses" du Petit-Quevilly. "L'enjeu de ce nouveau procès, c'est clairement les peines"

Ce lundi 20 novembre s'est ouvert le procès en appel de deux femmes accusées d'avoir démembré le conjoint de l'une d'elles. Dans le box des accusés, Céline Vasselin, une esthéticienne de 36 ans, et Jessica Adam, 40 ans, une cliente devenue une "copine". Elles ont été reconnues coupables d'avoir drogué, tué par arme blanche puis découpé Sliman Amara, avec lequel Céline Vasselin avait eu un fils trois ans plus tôt.

Le parquet avait requis 30 et 25 ans de réclusions contre elles. Céline Vasselin et Jessica Adam avaient finalement écopé respectivement de 22 et 17 ans en novembre 2022. Face à ces peines jugées trop faibles, le parquet a décidé de faire appel de ces condamnations. C'est donc un nouveau procès qui s'est ouvert ce lundi 20 novembre. "L'enjeu de ce nouveau procès, c'est clairement les peines. Les deux accusées principales ont clairement redit qu'elles reconnaissaient l'intégralité des faits", a déclaré Me Chloé Chalot, avocate du frère de la victime.

Des violences physiques et psychologiques comme explication au passage à l'acte

Un nouveau procès très attendu par la famille de la victime, comme le souligne maître Chalot : "Pour mon client, cette nouvelle semaine d'audience est très difficile à vivre. Il a besoin, pour la mémoire de son frère, que l'on redise que ce qu'a subi son frère est grave et injustifié, quelle que soit la dynamique du couple."

Lors de son premier procès, Céline Vasselin avait justifié son acte par les violences physiques et psychologiques qu'elle subissait. Ses avocats avaient alors trouvé le verdict du premier procès "adapté" à la situation de l'accusée compte tenu des violences qu'elle exposait. Selon Me Sandra Gosselin, avocate de Céline Vasselin, "l'enjeu de ce nouveau procès est la notion d'emprise, et par conséquent la peine".

Le corps de Sliman Amara avait été retrouvé, enroulé dans une bâche, le 4 novembre 2018 par la brigade fluviale. Une main et un mollet avaient ensuite été découverts les jours suivants. Il avait pu être identifié grâce à son ADN.