Rouen. Procès des démembreuses : les deux accusées condamnées à 22 et 20 ans de réclusion criminelle

Le verdict du procès en appel des "démembreuses de Rouen" est tombé, vendredi 24 novembre. Céline Vasselin, 36 ans, a été condamnée à 22 ans de réclusion criminelle, confirmant la peine prononcée lors du premier procès en 2022, pour l'assassinat de son concubin Sliman Amara. Du côté de Jessica Adam, 40 ans, sa peine a été alourdie à 20 ans (contre 17 ans en première instance), pour sa participation au meurtre en 2018 au Petit-Quevilly près de Rouen.

Une troisième femme une nouvelle fois acquittée

Les deux femmes comparaissaient à nouveau depuis lundi 20 novembre devant une cour d'assises au tribunal judiciaire de Rouen, pour avoir drogué, tué par arme blanche puis découpé la victime, Sliman Amara, en 2018, avec qui Céline Vasselin avait eu un fils trois ans plus tôt. Une troisième femme, poursuivie pour ne pas avoir empêché le crime, a été une nouvelle fois acquittée en appel.

Et du côté des avocats ?

L'avocate de Céline Vasselin, Me Sandra Gosselin, a estimé que sa cliente avait reçu "une peine juste au regard du dossier et de la notion d'emprise". De son côté, l'avocat général a décrit deux femmes qui "se sont monté le bourrichon pour former un duo infernal" évoquant "un pacte diabolique noué incidemment au cours d'une séance d'épilation."

Pour la défense de Jessica Adam, Me Vincent Beux-Prère a raconté "l'épouvantable enfance" de sa cliente, élevée "par un beau-père sadique et pédophile, abandonnée par sa mère à 15 ans". Il a également indiqué : "Elle assume. Elle est tombée dans le panneau d'un projet délirant qu'elle n'a jamais voulu", de manière "empathique".

Avec AFP.

