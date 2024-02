Condé-sur-Sarthe. Attaque de la prison en 2019 : le procès se tiendra en 2025

La prison de Condé-sur-Sarthe avait été le théâtre d'un drame en 2019. On apprenait le 5 mars que Michaël Chiolo, un détenu de 32 ans condamné à une peine de trente années de réclusion pour crime, et Hanane Aboulhana, sa compagne venue lui rendre visite, avaient poignardé gravement deux surveillants. Ils s'étaient ensuite barricadés pendant plus de dix heures dans l'unité de vie familiale de l'établissement.

En dépit des très nombreuses tentatives de négociation de la part des forces de l'ordre, le couple n'avait pas cédé, obligeant alors la police à donner l'assaut. Michaël Chiolo a été blessé tandis que sa compagne a été abattue. Elle avait 34 ans. Après investigation, il est apparu que les deux assaillants avaient projeté de s'en prendre au directeur de la prison ainsi qu'à plusieurs membres de la commission de l'application des peines.

Cinq ans plus tard, la cour d'assises spéciale de Paris a indiqué qu'un procès se tiendra du 2 juin au 4 juillet 2025. Au total, cinq personnes seront jugées, dont l'auteur principal. Il est poursuivi pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste. Sera également jugé pour complicité Abdelaziz Fahd, 38 ans, puisque selon l'enquête, il aurait influencé Michaël Chiolo à passer à l'acte en plus de trois autres personnes. Ils sont poursuivis pour associations de malfaiteurs.