Assises du Calvados. Féminicide près de Caen : 22 ans de réclusion criminelle pour le pompier

Depuis lundi 15 janvier, aux Assises du Calvados, François Foulon, pompier de 49 ans, était jugé pour avoir tué sa femme. Les faits remontent à juillet 2020 à Ifs, près de Caen, lorsqu'il s'en prend à son épouse à l'aide d'un sac plastique et d'une cordelette. Céline Firma-Foulon, 38 ans, avait été retrouvée inanimée avant de succomber à ses blessures au CHU de Caen. Elle était cheffe de bassin au centre aquatique de Bayeux.

"J'ai trahi l'amour que vous

m'avez donné"

"On parle bien d'un féminicide" a insisté l'avocat général. Une émotion palpable règne à l'audience. Différents témoins se succèdent à la barre : un collègue de Céline, son petit frère, sa maman… Dans le box des accusés, François Foulon a toujours reconnu les faits, sans parvenir à expliquer son passage à l'acte. Pour Maître Balling, son avocat, si l'acte de son client est impardonnable, il ne pouvait pas croire qu'elle était morte. "Après avoir purgé sa peine, il saura se réinsérer dans la société" a-t-il déclaré. Avant que la cour ne délibère pour donner son verdict, la présidente a laissé l'accusé s'exprimer une dernière fois. Il se tourne vers la famille de Céline et ses fils. "Vous étiez ma famille, vous m'avez si bien accueilli parmi vous. J'ai trahi l'amour que vous m'avez donné" a-t-il lâché, en larmes. Puis, il se tourne vers sa mère. "Pardonne-moi, Maman, d'avoir fait de toi la mère d'un assassin".

Le verdict est tombé en fin de soirée. François Foulon a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle, soit une peine plus grave que ce qu'avait demandé l'avocat général. Il a aussi l'interdiction de posséder et utiliser une arme pendant dix ans et condamné à cinq ans de privation du droit d'éligibilité. L'avocate des parties civiles a demandé 300 000 euros de dommages et intérêts pour les proches de Céline. La demande sera examinée fin janvier.