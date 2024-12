Val-de-Reuil. Procès des activistes écologistes : peines de prison avec sursis pour les dégradations sur le site Lafarge

Le tribunal correctionnel d'Évreux s'est prononcé vendredi 20 décembre. En comparution devant le tribunal correctionnel d'Évreux depuis le jeudi 19 décembre, neuf activistes écologistes étaient poursuivis pour avoir dégradé en décembre 2023 le site industriel Lafarge à Val-de-Reuil. Quatre des neuf militants écologistes jugés à Évreux pour avoir commis des dégradations sur un site industriel de Lafarge en 2023 dans l'Eure ont été condamnés à des peines de 6 à 10 mois de prison avec sursis.

Des peines de six à 10 mois avec sursis

Selon l'accusation, ils ont séquestré un vigile dans son bureau pendant une dizaine de minutes. Trois prévenus ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et un quatrième à 10 mois avec sursis, notamment en raison d'une condamnation antérieure. Sur les cinq militants relaxés, trois devront payer une amende de 400 euros pour avoir refusé de se soumettre aux prises d'empreintes et de photos.

Tous les militants, qui encouraient jusqu'à 10 ans de prison pour avoir brièvement séquestré un vigile du site Lafarge (groupe Holcim) de Val-de-Reuil, ont en revanche été relaxés des poursuites pour séquestration.

Rappel des faits

Le 10 décembre 2023, une centaine de militants écologistes cagoulés et masqués s'étaient introduits sur le site industriel du cimentier à Val-de-Reuil. L'objectif était de dénoncer les activités polluantes du groupe lors d'une opération "commando" au cours de laquelle ils ont provoqué des dégradations estimées à plus de 450 000 euros par Lafarge, qui s'est portée partie civile.

