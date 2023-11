Bonne table à Rouen. Kopitiam, un voyage culinaire en Malaisie

Idéalement situé rue Saint-Sever à Rouen, le nouveau restaurant Kopitiam offre une ambiance très chaleureuse et tout aussi spacieuse. C'est un des rares restaurants de spécialité malaisienne en France. "Il n'y en a que trois ou quatre dans le pays", assure Jomy Tee, la chef du restaurant. Une chance que l'un d'eux se trouve dans la capitale normande. Je me lance donc sur un menu entrée et plat avec, pour débuter, les wontons, des raviolis frits au porc, suivis du plat de résistance, le rendang beef, un bœuf mijoté dans sa sauce aux épices accompagné de riz au lait de coco. C'est très parfumé et parfaitement relevé. La prudence est de rigueur, en revanche, pour les palais délicats, le bœuf mijoté est assez épicé !

Bœuf mijoté et riz au lait de coco.

Je termine le voyage par de délicieuses crêpes au pandan (plante tropicale), fourrées à la noix de coco caramélisée, ce qu'on appelle le Kueh Dadar, une autre spécialité typiquement malaisienne. Coût total : 20,50 euros.

Les plats typiques de Malaisie

Cette cuisine, d'influence chinoise et indienne, est préparée par la chef Jomy Tee. Elle a ouvert ce restaurant avec son mari Alexis Charlemaine, qui vient lui prêter main-forte le lundi. "On a toujours eu envie d'ouvrir un restaurant, explique le Rouennais. La famille de Jomy tient des restaurants en Malaisie, donc elle a été baignée là-dedans… L'intérêt ici, c'est de faire partager sa culture, la cuisine de son identité." Parmi les plats typiques à la carte, le nasi lemak, un poulet mariné frit, sauce sambal à base de piment, échalote et ail. "C'est le plat national. Ce que l'on propose ici, ce sont les plats les plus connus de Malaisie", poursuit Alexis Charlemaine. Quelques alternatives végétariennes sont aussi proposées dans le menu, composé de quatre entrées et cinq grands plats. Cette carte pourrait d'ailleurs évoluer à terme, avec l'ajout de plats du mois ou de la semaine. "Ce sera toujours des plats malaisiens, on en a un panel !"

Pratique. 11 rue Saint-Sever à Rouen. Ouvert du lundi au samedi. Livraison et ventes à emporter. 09 86 29 60 43.