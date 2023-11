Caen. Fabriquez votre sapin en palettes avec la Recyclette

Ce samedi 18 novembre après-midi, ça sent déjà Noël dans le quartier Venoix à Caen. C'est dans l'ancienne mairie, rue Henry-Chéron, que l'association Vent d'Ouest a mis en place la Recyclette, un tiers-lieu de réemploi.

Un sapin écologique et durable

L'objectif est de proposer des ateliers et des moments conviviaux aux habitants. Au menu du jour : un atelier création de sapin en palettes. Alors que 6,5 millions de sapins sont vendus chaque année, le sapin en palettes est une alternative plus écologique et économique : au lieu d'acheter, on récupère et on le conserve de nombreuses années.

L'objectif est de réaliser un sapin plus écologique, mais surtout de bricoler ensemble. - Joanne Lehoux

Dans ce véritable établi improvisé, les bénévoles de l'association et les participants s'affairent entre modélisation du sapin, découpage des planches de bois et perçage. Le recyclage est bien sûr primordial, mais ce sont les liens humains qui se placent au centre du projet. Quel que soit leur âge, débutants et amateurs de bricolage sont les bienvenus. Chacun peut apporter ses propres outils. L'objectif est d'apprendre et de bricoler ensemble.