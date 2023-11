Formule 1. Le Normand Pierre Gasly prend la 4e place pour le départ du Grand Prix de Las Vegas

Belle surprise pour Pierre Gasly qui signe le cinquième temps du troisième tour de qualification au Grand Prix de Las Vegas, samedi 18 novembre. Le représentant de l'écurie Alpine profite également d'une pénalité infligée à l'espagnole Carlos Sainz et remonte d'une place pour le départ, dimanche 19 novembre, du Grand Prix de Las Vegas.

"Il n'y a aucune explication, c'est arrivé de nulle part", a commenté le pilote normand, sur sa performance. "Je pense que demain (dimanche 19 novembre), il va falloir aller chercher un très bon résultat, avec la performance qu'on a montré aujourd'hui, il y a le potentiel."

Quelques déboires pour Esteban Ocon

La chance n'a pas souri en revanche à Esteban Ocon, éliminé dès la Q1 après avoir signé une 17e place. Le Normand a aussi frôlé l'accident après un léger accrochage en fin de course avec Max Verstappen qui termine, lui, à la troisième place derrière Carlos Sainz mais finira sur la première ligne pour le départ de la course, dimanche 19 novembre, après la pénalité de dix places pour l'Espagnol. Le monégasque Charles Leclerc prendra la tête de la course pour Ferrari.