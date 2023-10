80e anniversaire du Débarquement. Dans la Manche, les logements déjà pris d'assaut

Le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie se prépare activement. Le lieu de la cérémonie internationale n'a toujours par été dévoilé par l'Elysée. Ce suspense ne touche pas les hôteliers manchois qui voient les réservations affluer.

Plus rien autour d'Utah Beach

Il est déjà impossible de se loger dans un Gîte de France autour d'Utah Beah lors de la semaine du 6 juin. Ils ont tous été réservés à Carentan, Valognes ou encore à Saint-Lô. Plus largement, sur les 660 gîtes répertoriés par Label Manche, la plateforme de réservation pour Gîtes de France et Clévacances, il n'en reste que 268 disponibles dans tout le département de la Manche. Ils se situent du côté du Val de Saire, de la Côte des Isles ou dans le sud-Manche.

Autour d'Utah Beach, c'est le vide complet en termes d'offre de gîtes pour le 6 juin. - Label Manche

Pour les hôtels, la situation est assez identique. Sur les sites de réservation, la carte des établissements où il reste des chambres fait apparaître un grand vide à l'est du département, autour de Carentan et Utah Beach. Il faut s'éloigner pour espérer trouver un lit. "Cette année, les réservations ont commencé en août. C'est plutôt en février en temps normal", témoigne Ludovic Hamel, propriétaire de l'Hôtel Ambassadeur à Cherbourg. Selon lui, les Américains seront là en nombre. Chez lui, ils ont demandé trois fois plus de chambres que les années précédentes. Ludovic Hamel estime aussi que les hôtels du Cotentin vont faire le plein grâce à l'aéroport de Maupertus qui sert beaucoup lors des commémorations. Les troupes américaines y arrivent et parfois aussi des invités de marque.

Les touristes ne viennent pas uniquement pour le 6 juin mais souvent pendant deux semaines, en arrivant fin mai. Avec le passage de la flamme olympique dans la Manche le vendredi 31 mai, pour trouver un lit dans le département, il va donc falloir anticiper.