Normandie. 80e anniversaire du Débarquement : une cérémonie internationale dans deux départements ?

Omaha Beach ou Utah Beach ? Où va avoir lieu la cérémonie internationale du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie ? A dix mois de la commémoration, l'Élysée n'officialise toujours pas la nouvelle.

• Lire aussi. 80e anniversaire du Débarquement. La cérémonie officielle dans la Manche ?

Contacté en début d'après-midi par Tendance Ouest, le président du Département de la Manche Jean Morin évoque une cérémonie "bilatérale" qui pourrait se dérouler dans le Calvados et également dans la Manche, mais sans avoir d'information en plus et d'officialisation. Il défend Utah Beach, plage la plus à l'ouest des zones du Débarquement allié et la seule située dans le département de la Manche et ayant joué un "rôle stratégique" dans la libération : "Elle a toutes ses raisons d'être commémorée."

Jean Morin précise également ne pas vouloir entrer en concurrence avec le département voisin : "Attention, je n'ai rien contre que la cérémonie ait lieu dans le Calvados mais attendons l'officialisation car pour l'instant, il n'y a rien d'officiel", rappelle-t-il. Le président a envoyé un message en début d'après-midi à l'Élysée pour en savoir plus sur cette organisation. Une cérémonie en hommage aux victimes civiles pourrait également avoir lieu, à Saint-Lô.