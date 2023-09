Normandie. Les hôtels déjà pris d'assaut pour le 80e anniversaire du Débarquement

Sauf cataclysme lors des derniers mois de l'année, 2023 aura été une très bonne année pour le secteur touristique de la Normandie. Mais déjà, la Région se projette sur l'an prochain et espère battre des records. Pour l'instant, tout porte à croire que les événements majeurs organisés attireront du monde.

Un anniversaire décennal

Comme tous les dix ans, les commémorations du Débarquement vont drainer beaucoup de touristes. Et déjà, les hôtels des centres-villes de Bayeux et de Caen affichent complet sur la période du 1er au 10 juin 2024, indique-t-on du côté de Normandie Tourisme. Pour le réseau Gîtes de France et les hébergements situés dans le Bessin et autour des plages du Débarquement, le taux de remplissage est déjà de 90 %.

"Le but n'est pas de promouvoir la tenue des commémorations, tout le monde sait qu'il s'agit du 80e anniversaire. Notre défi est plutôt autour de notre image, notre accueil, l'information apportée aux touristes, et faire en sorte que tout le monde ne vienne pas que le 6 juin !", anticipe déjà Michael Dodds, directeur général de Normandie Attractivité. "Nous voulons plutôt promouvoir la Bataille de Normandie, qui concerne bien plus de communes, de territoires, que le Débarquement, connu de tous", prolonge Nathalie Porte, vice-présidente de la Région attachée au tourisme.

Les 150 ans de l'impressionnisme

Autre anniversaire, celui de l'impressionnisme. En 1874 s'est tenue la première exposition à Paris, un courant artistique qui a depuis séduit le monde entier. La Région organisera la cinquième édition de son festival Normandie impressionniste, avec une volonté d'attirer de plus en plus d'étrangers. "Les Japonais, Britanniques et Américains sont les trois nationalités les plus intéressées", souligne Michael Dodds. Sean Scully, peintre réputé, sera présent lors de ce festival, alors qu'une future collaboration avec la Normandie, plus pérenne, se murmure.

"De grands événements sont prévus à Paris et au musée d'Orsay, mais Normandie Tourisme travaille bien avec l'établissement, et on va essayer de drainer des visiteurs vers chez nous", pose Michael Dodds. Et attention, pas question de ne toucher que les "vrais amateurs d'art". Il doit s'adresser à tout le monde. "Nous ne voulons pas être perçus comme un endroit purement élitiste."

Et les Jeux olympiques ?

Avoir la mer à proximité, être à moins de deux heures de Paris… La Normandie a des atouts à faire valoir auprès des touristes se rendant à Paris pour assister aux Jeux olympiques. Les acteurs du tourisme de la région en sont certains, ils bénéficieront eux aussi des retombées. Du côté de Normandie Tourisme, on préfère ne pas trop s'avancer, n'ayant aucune donnée chiffrée concernant un éventuel pic de visiteurs. Mais en ce qui concerne 2024, l'optimisme est de mise.