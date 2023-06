JO de Paris 2024. La flamme olympique dans la Manche : "Ce sera une fête populaire"

Le département de la Manche sera traversé par la flamme olympique juste avant le début des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le rendez-vous est donné le vendredi 31 mai. "Nous sommes parmi les 400 villes et départements qui accueilleront la flamme", se félicite vendredi 23 juin dans une vidéo le président du Conseil départemental de la Manche, Jean Morin. En Normandie, les départements du Calvados et de Seine-Maritime sont aussi concernés.

Le parcours détaillé dans la Manche

Entre 120 et 130 relayeurs sportifs et volontaires - dont dix choisis par le Département de la Manche et l'Établissement public national (EPIC) du Mont Saint-Michel - auront la chance de porter cette flamme olympique dans la Manche. Le départ sera donné depuis Cherbourg-en-Cotentin, des arrêts sont prévus à Saint-Vaast-la-Hougue, à Sainte-Mère-Église, à Saint-Lô, à Villedieu-les-Poêles et à Granville, avant une arrivée à la Merveille.

L'histoire des communes

"Le choix des villes a été fait avec l'histoire, et il y a un équilibre entre les communes, avec trois villes, Cherbourg, Saint-Lô et Granville, et trois plus petites villes, Saint-Vaast-la-Hougue, Sainte-Mère-Église et Villedieu-les-Poêles", confie Jean Morin. De son côté, Thomas Velter, directeur de l'EPIC précise que "le Mont est un site connu de tout le monde en France, c'est tout naturellement que nous avons décidé de candidater avec le Conseil départemental de la Manche pour accueillir la flamme en tant que site étape ici".

Jean Morin : "Une fête populaire"

Jean Morin ajoute que "ce sera aussi une occasion de lancer à chaque étape des festivités autour du sport, une fête populaire qui réunit tous les Manchois autour de l'événement, un moyen de fêter l'olympisme mais aussi la bonne volonté - car nous aurons des volontaires et des bénévoles qui se réuniront autour de l'événement - et le potentiel d'accueil".

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, salue la venue de la flamme olympique dans la Ville : "Nous en sommes très heureux."