Promaction : l'association qui aide à trouver du travail

Sa mission : l’insertion. Sur l’île Lacroix, l’association Promaction tente de créer des liens entre des particuliers ou des entreprises à la recherche de personnel et des demandeurs d’emploi en quête de réinsertion. Les métiers recherchés : l’entretien de logements et d’espaces verts, la garde d’enfants, la manutention, le secrétariat… Ici, le travail est vu comme le moyen de retrouver confiance en soi. Le slogan de Promaction, “faites-vous aider en aidant les autres”, reflète bien l’esprit de l’association, qui joue la carte de la solidarité. Elle regroupe 13 salariés permanents et plus de 200 bénévoles. “Chaque demandeur d’emploi trouve ainsi une écoute et un soutien, pour bâtir son projet professionnel”, expliquent les dirigeants de Promaction. L’association ouvrira ses portes mercredi prochain 11 mai, et proposera des rencontres entre employeurs et demandeurs d’emploi. Avec la Croix Rouge, elle organisera aussi une collecte de sang.



Pratique. Promaction, 10, rue de l’industrie. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Tél. 02 35 70 95 93.