Paris (AFP). Loi travail: nouvelle évacuation samedi à l'aube de manifestants place de la République

"80 militants ont été évacués à 05h25, l'évacuation s'est bien passée", a-t-on appris de source policière. Le rassemblement de la place de la République n'était "pas autorisé", a précisé cette source. Dans la soirée, la page facebook de Nuit debout faisait état d'une "foule immense" rassemblée place de la République, une photo montrant plusieurs centaines de personnes rassemblées. ". Nouvelle évacuation en cours. Le pouvoir n'aime pas que les manifestants lui prennent ses places" a tweeté l'ancien porte-parole du NPA Olivier Besancenot samedi peu avant 07H00. Il a appelé à la "reprise de la place de la République à 14h avec le Droit au Logement", qui organise, au côté d'autres associations et syndicats un rassemblement contre les expulsions locatives, au lendemain de la fin de la trêve hivernale. Une première "Nuit debout" s'était déjà déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la foulée de la manifestation contre la loi travail. Une cinquantaine de manifestants qui avaient passé la nuit place de la République avaient été délogés par les forces de l'ordre vendredi matin. La mobilisation contre le projet de loi travail a pris de l'ampleur jeudi malgré les concessions du gouvernement sur le texte: entre près de 390.000 personnes selon les autorités, 1,2 million, dont 200.000 jeunes, selon les organisateurs, ont manifesté dans 250 villes, "avec plusieurs milliers d'arrêts de travail", à l'appel de sept syndicats de salariés et d'étudiants (CGT, FO, Solidaires, FSU, Unef, FIDL, UNL). Plusieurs défilés ont été émaillés de heurts avec les forces de l'ordre qui ont interpellé plus d'une centaine de personnes. Lors de la précédente journée de mobilisation, le 9 mars, à l'appel des mêmes organisations, les autorités avaient recensé 224.000 manifestants, et les organisateurs entre 400.000 et 500.000.

