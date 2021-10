Les travaux devraient durer jusqu'au 24 juin prochain. Quatre ponts sont concernés : Moulin d'Ecalles, Pucheuil, Hayons et Four Rouge. Les travaux perturberont le sens Abbeville-Rouen du 9 au 18 mai, puis le sens Rouen-Abbeville du 18 au 27 mai et du 14 juin au 21 juin (avec fermeture de l'échangeur des Hayons, sortie n°10, en entrée et en sortie).