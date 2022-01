Deux mois de travaux sur l'A28

Les travaux permettront de remettre en état 58 kilomètres de voie rapide (voie de gauche) répartis sur les deux sens de circulation, entre les échangeurs de "la Ronce" au nord de Rouen et de "Four Rouge" au sud de Neufchâtel-en-Bray.

Phasage :

– Sens Rouen / Abbeville : du 12 septembre à début octobre, de l'échangeur de "la Ronce" à l'échangeur de "Four Rouge"

– Sens Abbeville / Rouen : de début octobre à début novembre, de l'échangeur de "Four rouge" à l'échangeur du "Moulin d'Ecalles"

Les travaux s'effectueront entre 20h et 6h. Durant ces nuits, une déviation sera mise en place entre les échangeurs en amont et en aval du chantier. En journée, la circulation sera rétablie sur la voie

lente (voie de droite) dans le sens concerné par les travaux. De plus, des mesures spécifiques seront prises pour les week-end à fort trafic (vacances de la Toussaint et week-end du 11 novembre) : la circulation sera rétablie sur les deux voies et ne fera l'objet d'aucune restriction. Tout le long de la zone de chantier, la vitesse sera limitée à 90 km/h.