Trafic : Bouchons à prévoir sur l'autoroute A28

Durant la semaine du 10 au 13 avril, l'étanchéité du pont dit de "l'ancien Château" (passant sur la D114 à Esclavelles) sera reprise dans le sens Rouen / Abbeville. Ces travaux ne pouvant être effectués de nuit, ils nécessiteront la fermeture d'un sens de circulation sur une distance de 3 km. La circulation sera donc basculée dans le sens Abbeville - Rouen.

Ce basculement est susceptible d'être maintenu durant les samedi 14 et dimanche 15 avril. Des ralentissements, voire d'importants bouchons, seront à prévoir. Il est donc conseillé aux usagers, lorsque cela est possible, de différer leurs trajets pour éviter notamment les heures de pointe. Si les conditions climatiques le permettent, le chantier reprendra la semaine suivante. Dans toute la zone du chantier, la vitesse sera limitée à 90 km/h et à 50 km/h au niveau des basculements.

Source : Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (Dirno)