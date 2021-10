Travaux : des perturbations sur l'A28

Les travaux concernent le pont du "Catharage" enjambant la RD1314 et le pont du "Mesnil", enjambant la RD117. Ces travaux seront effectués dans le sens Rouen/Abbeville et nécessiteront le basculement de la circulation sur une voie du sens opposé. Ce basculement sera levé le vendredi 9 novembre 2012, à 16h, et remis en place le lundi 12 novembre 2012, à 9h.

Les bretelles d'insertion et de sortie de l'échangeur n°9 dit du "Four Rouge" du sens Rouen/Abbeville seront fermées durant les travaux, hormis le week-end.

Deux déviations seront mises en place :

– les usagers venant du réseau départemental et voulant s'insérer sur l'A28 en direction d'Abbeville par l'échangeur n°9 du Four Rouge, devront emprunter les RD928, 157 et 928 pour une insertion à l'échangeur n°7, dit de "Ménonval"

– les usagers venant de l'A28 dans le sens Rouen/Abbeville et souhaitant accéder au réseau départemental par l'échangeur n°9 du "Four Rouge" devront quitter l'A28 par l'échangeur n°10, dit des "Hayons" et suivre les RD 915 et 928.

Vitesse limitée à 70 km/h dans la zone du chantier.