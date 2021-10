Lors de cette journée qui se déroulera à l'espace Médiation santé au village du Bellay, conseils, dépistage et diagnostic gratuits seront donnés par un podologue pour déceler de possible problème. Rendez-vous au 16, allée Charles Dullin à Rouen, de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Entrée libre.