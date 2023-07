Tourisme. 7 bonnes raisons de passer vos vacances dans le Calvados

Avis aux sportifs, aux amateurs de gastronomie et de nature : le Calvados regorge d'adresses où passer des vacances inoubliables.

Pour une belle balade à vélo sur la route du cidre

La route du cidre, c'est un circuit de 40 kilomètres à travers le pays d'Auge, pour partir à la rencontre des nombreux producteurs de cidre et autres produits du terroir. Le chemin regorge de villages au charme fou : Beuvron-en-Auge (classé parmi les plus beaux villages de France), Cambremer, Hotot-en-Auge, Pont-l'Evêque… Autant d'étapes pour déguster et emporter dans sa valise des souvenirs gourmands.

Cambremer, ses vergers, ses pressoirs, ses caves à cidre : le chœur du pays d'Auge et du cidre. - Bertrand de Reviers

Pour son artisanat et ses producteurs

Pour rester dans la gourmandise, le Calvados regorge de producteurs et d'artisans passionnés. Caramels d'Isigny, caves cidricoles, distilleries et autres fermes productrices de fromage raviront les gastronomes.

Pour revivre l'histoire

La Normandie a été profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale, et le Calvados tout particulièrement. De nombreux lieux mémoriels existent pour en apprendre plus sur cette période mais aussi sur le Débarquement : tournez-vous vers le musée d'Arromanches-les-Bains, les plages d'Omaha, Gold, Juno ou Sword ou encore vers le Mémorial de Caen.

Pour ses stations balnéaires mythiques

Deauville, Trouville, Houlgate… La Côte Fleurie attire chaque année nombre de touristes venus profiter des plages et de l'atmosphère à la fois riche et accueillante du coin. Que vous soyez plutôt chic, détente en famille ou loisirs entre amis, il y a forcément une station balnéaire qui rendra vos vacances inoubliables.

Trouville-sur-Mer est une station balnéaire réputée de la Côte Fleurie.

Pour sa faune et sa flore

Envie de nature ? Porte d'entrée de la Suisse normande, la forêt de Grimbosq vaut le détour. Pour rencontrer la faune locale, passez par le parc animalier de la Dame Blanche, centre de sauvegarde de la faune sauvage européenne. Ailleurs, les forêts domaniales de Cerisy et de Saint-Sever sont aussi de très belles options.

Parce que les plages du Calvados rayonnent sur tout le territoire

Saviez-vous que la plage la plus populaire sur Instagram était normande ? Direction Omaha Beach, l'une des plages du Débarquement, pour découvrir ses célèbres structures en acier incarnant les soldats de la Seconde Guerre mondiale.

Par ailleurs, un récent classement de la plateforme plaçait la plage de Port-en-Bessin en deuxième place sur la liste des destinations les plus accueillantes du littoral français.

Parce qu'on y trouve le chemin de randonnée préféré des Français

À cheval sur le Calvados et l'Orne, la Suisse normande regorge de paysages (relativement) vallonnés et surtout de beaux panoramas. Tant que le chemin de Grande Randonnée de Pays Tour de la Suisse normande a été élu comme le préféré des Français en 2022. Il s'étend sur 113 kilomètres et nécessite six jours de marche pour être parcouru en intégralité, mais il est facile de le découper en étapes. Sur la route, de nombreuses activités sont possibles : canoé, escalade, pêche…