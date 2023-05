Calvados. Le centre de soins pour animaux sauvages de la Dame Blanche lance un appel à l'aide

"Quand nos agents découvrent un goéland ou un chevreuil blessé, c'est la seule structure sur notre territoire qui est en capacité d'intervenir et de prendre en charge cet animal blessé et de le soigner" : jeudi 25 mai, Thierry Granturco, maire de Villers-sur-Mer lançait un appel aux dons pour l'association La Dame blanche, qui fait face à de grosses difficultés financières.

Le centre de soins a dû licencier ses soigneurs

Toute l'année, le centre de soins de ce refuge animalier vient en aide à des animaux sauvages blessés et qui ne peuvent pas être pris en charge par des vétérinaires classiques.

Mais les équipes sont confrontées à d'importantes difficultés financières, dues à l'augmentation des charges de fonctionnement : électricité, alimentation et soins des animaux… La Dame blanche a dû faire des coupes : "Actuellement, le centre de soins animaliers est fermé. Il a dû licencier ses deux soigneurs. Seuls quelques bénévoles dévoués participent encore à l'entretien du parc animalier, mais cette situation est précaire."

"La Dame blanche a besoin de 100 000 euros pour assurer ses missions, explique Gérard Bertran, le président de La Dame blanche. Nous accueillons tous les ans environ 1 300 animaux et nous avons en ce moment jusqu'à 100 appels tous les jours, pour nous demander de prendre en charge un animal blessé. Seulement, les subventions ne suivent pas et nous ne sommes plus en mesure d'assurer financièrement nos missions", déplore l'association.

De son côté, la ville de Villers-sur-Mer a débloqué une aide d'urgence de 5 000 euros pour aider La Dame blanche à faire face à ses coûts. Une somme bien insuffisante pour ce centre de soins qui a lancé un appel aux dons pour tenter de collecter 50 000 euros avant le 1er juillet 2023. Pour faire un don à l'association de la Dame blanche, cliquez ici.