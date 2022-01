Cidre. La route du cidre dans le Pays d'Auge

En plein coeur du Pays d'Auge, un circuit de 40 km permet de vous guider à la rencontre des producteurs de cidre, au milieu des vergers et des constructions typiques. La boucle est proposée en quatre étapes. Démarrez à Beuvron-en-Auge, l'un des cent plus beaux villages de France, et prenez la route jusqu'à Bonnebosq. Sur ce tronçon, vous pourrez découvrir cinq producteurs de cidre, la chapelle Saint-Baptiste, d'anciennes grottes et un ancien lavoir.

Haras et pommes

Puis reprenez la route en direction de Saint-Ouen-le-Pin. Sur ce circuit, en plus des magnifiques paysages à admirer, vous trouverez le Château de Val-Richer et le Château de la Roque Baignard. À quelques kilomètres de là, le village de Cambremer et son bourg authentique constituent une étape indispensable de votre séjour. Sur la route, vous pouvez vous arrêter dans le village de Grandouet, où trois producteurs de cidre vous accueilleront.

Enfin, si vous reprenez la direction de Beuvron-en-Auge, vous aurez l'opportunité de découvrir quatre autres producteurs de cidre, installé au milieu des haras. Pensez à faire une halte à Hotot-en-Auge pour admirer le panorama sur les marais.

La route du cidre, canton de Cambremer entre la RN13 et l'autoroute A13, à 13 km de Lisieux. Plus d'informations à l'Office du tourisme de Cambremer, ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h. Tél. 02 31 63 08 87. larouteducidre.fr

