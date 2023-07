Tourisme. 10 raisons de passer vos vacances dans la Manche

À la recherche d'inspiration pour de nouvelles destinations de vacances ? La Manche offre de nombreuses options pour les familles, les sportifs, les férus d'histoire… Voici dix raisons de passer ses vacances dans la Manche.

On y trouve des chemins de randonnée avec des paysages à couper le souffle

Dans la Manche, le GR223, souvent surnommé "sentier des douaniers", est long de 446 kilomètres et peut-être divisé en étapes, selon les paysages et la difficulté souhaités. Parmi les sites incontournables, on trouve le phare de Gatteville, la pointe de La Hague, le cap de Carteret (où l'on peut apercevoir des dauphins) ou encore le Mont Saint-Michel. Le plus dur, c'est de choisir !

Les plages manchoises ont un cachet sans pareil

Si, à l'approche des beaux jours, la plupart des vacanciers filent sur la Côte d'Azur, les plages normandes, plus sauvages, se dévoilent aux visiteurs qui auront décidé d'y poser leur serviette. Des coins moins bondés, des eaux qui rafraîchissent et la nature à perte de vue sont au rendez-vous.

Certaines villes sont des trésors patrimoniaux

En plus du Mont-Saint-Michel, de nombreuses communes de la Manche offrent un véritable voyage dans le passé : le château fort de Pirou, l'abbaye de Cerisy-la-Forêt, la cathédrale Notre-Dame de Coutances, le manoir de Coutainville…

Il y fera moins chaud qu'ailleurs

Avec une température moyenne de 16 à 17 degrés, la Manche ravira celles et ceux qui cherchent à fuir la chaleur.

L'accueil y est, lui, particulièrement chaleureux

Selon un récent recensement de la plateforme Airbnb au sujet de l'accueil des vacanciers, la Manche détrône le sud du littoral. En tête, la commune de La Hague. Pour être chouchouté, vous savez donc où aller.

On peut y visiter deux des plus beaux villages de France

Dans le Cotentin, deux petits villages de pêcheurs au charme sans pareil ont été désignés parmi les plus beaux de France : Barfleur est labellisé "Plus beau village de France" tandis que Saint-Vaast-La-Hougue a été élu "Pus beau village de France" en 2019.

Vous pourrez prévoir de belles sorties à vélo

La Manche regorge de "véloroutes" pour se promener entre terre et mer. Les trois circuits phares sont la Véloscénie, de Barenton au Mont-Saint-Michel, la Vélomaritime qui vous emmène à Mortain, Ducey ou Saint-Hilaire-du-Harcouët et la Vélo Westnormandie, au départ de Carentan et jusqu'au Mont-Saint-Michel si le cœur vous en dit.

Si le dénivelé vous manque, faites un tour vers les Roches du Ham, qui culminent… à 105 mètres de hauteur.

Le territoire regorge de spots pour s'initier aux sports nautiques

Que ce soit le surf à Siouville, le catamaran ou le char à voile à Jullouville ou encore le kayak sur l'île de Tatihou, il y a de quoi faire dans la Manche. Si l'idée de vous mouiller ne vous emballe pas, on vous suggère une sortie sur le célèbre Marité de Granville aux îles Chausey.

C'est l'occasion de marcher dans les pas de son histoire

Si vos connaissances sur la Seconde Guerre mondiale se sont légèrement érodées, certaines terres de la Manche sont encore profondément marquées par le souvenir de cette guerre, et le tourisme de mémoire peut être une option. Dirigez-vous vers les communes de Sainte-Mère-Eglise ou Sainte-Marie-du-Mont.

Ces coins secrets vous dépayseront à coup sûr au calme

La Manche renferme son lot de coins secrets, et pas des moindres : que ce soit pour se rafraîchir aux cascades de Mortain, observer le panorama qu'offre la Cabane Vauban, le patrimoine de la station balnéaire de Saint-Pair-sur-Mer ou encore le charme de Port Racine… Vos photos de vacances seront à coup sûr inoubliables.