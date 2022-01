Manche. Ils sont partis à l'assaut du GR 223 pour 400 km de randonnée

Après un tour du Mont-Blanc en huit jours, un couple de trentenaires, à la fois photographe et globe-trotter, est parti découvrir la Manche. Amélie Blondiaux, originaire de Valenciennes (Nord), et Benjamin Deliere, de Marseille (Bouches-dur-Rhône), sont partis de Carentan mardi 6 octobre, pour faire un tour du département, sur les traces du GR 223. "On avait très envie de découvrir la Manche, les paysages nous attiraient vraiment", explique Amélie. Au bout de quatre jours de randonnée, le couple était déjà conquis. "On a beaucoup aimé Barfleur, ça a été notre coup de cœur… L'architecture, le jeu de lumières étaient magiques, et les habitants qu'on a rencontrés étaient super sympas."

Habitués à travailler avec différents offices de tourisme, les deux tourtereaux proposeront à l'issue de leur voyage un reportage à l'agence d'attractivité Latitude Manche. Avant d'atteindre le Mont-Saint-Michel, mardi 20 octobre, Amélie et Benjamin vont encore traverser Agon-Coutainville, Regnéville-sur-Mer ou encore Granville.

Leur expédition est à suivre sur Instagram, et bientôt sur leur blog : hellolaroux.