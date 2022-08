Manche. Entre terre et mer balades inspirantes à bicyclette

Les plaisirs de la balade ou de la randonnée à vélo se savourent partout dans la Manche où serpentent des réseaux cyclables praticables par tous. Avec l'essor du vélo à assistance électrique les difficultés s'effacent au profit de sensations et d'expériences savoureuses.

Le département de la Manche propose plus de 1 200 kilomètres d'itinéraires cyclables balisés.

La Véloroute des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel. Un parcours de 230 kilomètres sur 12 étapes, permet d'apprécier et d'approcher au plus près du patrimoine naturel et historique des sites parcourus depuis Utah Beach entre marais, bocage et bord de mer. Ici, la diversité des paysages traversés offre une palette de panoramas incroyables.

La Vélomaritime est un itinéraire de 1 200 kilomètres au total depuis la Bretagne jusqu'à la frontière Belge. Elle propose entre les côtes, les marais et le bocage manchois un parcours de 350 kilomètres, vous pourrez faire étape dans des villes ou villages comme Condé-sur-Vire, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô ou Carentan.

La Vélocsénie, un itinéraire de 450 kilomètres entre pistes cyclables, voies vertes. Depuis Notre-Dame-de-Paris, le circuit traverse plusieurs sites historiques jusqu'en Normandie au pied du légendaire Mont-Saint-Michel. Voilà un itinéraire grand spectacle au cœur de l'histoire de France.

Pour se balader au grès des villes, villages ou stations balnéaires du département de la Manche, des cartes topo-guide sont disponibles dans tous les offices de tourisme, n'hésitez à pousser les portes de celles qui sont à proximité de votre lieu de vacances. Des QR codes sont également installés en bordures des voies cyclables, ils informent des endroits traversés.