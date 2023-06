Mort de Nahel. Violences urbaines dans la banlieue de Caen, plusieurs personnes interpellées

Depuis la mort de Nahel, jeune homme de 17 ans, à Nanterre mardi 27 juin, au cours d'un contrôle de police, des dégradations de mobilier urbain, de véhicules et de bâtiments ont eu lieu dans différentes villes de France. Ce vendredi 30 juin, la préfecture du Calvados dresse le bilan des dégradations commises la nuit précédente dans la banlieue de Caen. Elle relate des "violences urbaines" dans certains quartiers caennais (la Grâce de Dieu, Chemin Vert, Guérinière et Folie Couvrechef). D'autres destructions ont été constatées à Hérouville-Saint-Clair, dans les quartiers de la Grande Delle et des Belles Portes. Une salle polyvalente de la commune a été saccagée.

La vente d'artifices interdite

Dans la nuit, les pompiers et les policiers caennais qui intervenaient ont été ciblés par des tirs de mortier. Neuf personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Deux d'entre elles avaient déjà été repérées plus tôt dans la semaine.

Pour tenter de limiter les nouvelles dégradations, des arrêtés préfectoraux interdisent la vente, la détention et l'utilisation de certains artifices et limitent la distribution des comburants (carburants, produits inflammables et explosifs) qui servent à alimenter les feux. La préfecture précise également que l'utilisation de caméras embarquées sur des drones par les forces de l'ordre pourra être renouvelée.