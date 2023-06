Hérouville-Saint-Clair. Nuit de violences urbaines : "Un choc" pour le maire Rodolphe Thomas

Voitures calcinées, poubelles incendiées… Les habitants d'Hérouville-Saint-Clair ont constaté les dégâts ce jeudi 29 juin au petit matin. La nuit, des émeutes ont eu lieu en réaction à la mort de Nahel à Nanterre. Parmi les dégradations notables, celle du Pôle animation et jeunesse, où une porte a été fracturée, avant qu'un début d'incendie ne se déclare. "Ce matin, c'est le choc", réagi Rodolphe Thomas, le maire de la commune présent sur les lieux.

Prévenu hier en début de soirée d'un rassemblement de jeunes, il ne peut que constater les dégâts ce matin. Avec "l'effet de masse" beaucoup se sont regroupés, tirant des coups de mortier lors d'un face-à-face avec la police nationale et municipale. "C'est un sentiment de désolation qui prédomine, dans la mesure où l'on s'en est pris à un Pôle animation et jeunesse. Il faut essayer de comprendre pourquoi ces jeunes se comportent de la sorte alors qu'ils ont presque tout sur Hérouville-Saint-Clair. Ils s'en prennent à leur propre équipement, et je suis persuadé que certains ont passé une partie de leur jeunesse ici. On ne peut que regretter ces actes", déplore l'édile.

Une cellule de crise pour éviter que ça ne se reproduise

Tout va être mis en place pour ne pas revivre les mêmes scènes la nuit prochaine. "Nous allons faire appel à tous les acteurs. Par exemple on va demander aux bailleurs publics et privés de faire en sorte que les poubelles restent à l'intérieur des immeubles. De plus, nous sommes en pleine période de collecte des encombrants", poursuit le maire. Selon lui, c'est aussi à la charge des parents de raisonner leurs enfants. "Il faut faire de la pédagogie, sensibiliser les parents pour que leurs enfants évitent de sortir", conclut-il.