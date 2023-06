[Photos] Calvados. Mort de Nahel : plusieurs communes s'embrasent dans l'agglomération de Caen

A la suite de la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle mardi 27 juin à Nanterre, des tensions ont éclaté dans de nombreuses villes de France.

Plus d'une cinquantaine de feux éteints dans l'agglomération de Caen

Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, les pompiers sont intervenus sur une cinquantaine de feux de poubelles et de containers ainsi que neuf feux de véhicules dans les communes d'Hérouville-Saint-Clair (dans le quartier du Grand Parc, de Belles Portes et de Montmorency), de Caen (dans les quartiers de la Guérinière et du Chemin Vert) et de Colombelles.

Plusieurs véhicules ont été incendiés dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin dans l'agglomération de Caen.

Le talus porte encore les traces des feux survenus dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin à Hérouville-Saint-Clair

Un container à vêtements incendié dans la nuit dans le quartier de la Guerinière à Caen.

Des graffitis à l'entrée d'un immeuble rue Henri-Dunant à Caen.

Les locaux du Pôle Animation Jeunesse d'Hérouville fracturés et incendiés

Les locaux du Pôle Animation Jeunesse, qui regroupe plusieurs espaces culturels d'échanges, ont été fracturés et incendiés dans la nuit.

L'intérieur des locaux du Pôle Animation Jeunesse d'Hérouville-Saint-Clair dévastés par un incendie jeudi 29 juin. - Lilian Fermin

Ailleurs en Normandie, plusieurs incidents ont été recensés à Rouen notamment, où une mairie annexe a été incendiée mais aussi au Havre, à Alençon et à Evreux.