[Photos] Caen. Mort de Nahel : nouvelle nuit de violences urbaines

De nouvelles tensions ont éclaté dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin à Caen après la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle deux jours plus tôt à Nanterre. Dégradations et feux de mobilier urbain et de véhicules se sont multipliés. La commune de Hérouville-Saint-Clair est également concernée par ces incidents.

Plusieurs quartiers de Caen touchés

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés à plusieurs reprises dans les quartiers de la Guérinière et de la Grâce de Dieu. Au croisement des rues du chemin Vert et de Touraine, une voiture calcinée se situe sur les voies et était toujours présente à 6 h 30.

Dans le quartier de la Guérinière, à Caen, plusieurs véhicules ont été détruits.

Feux de poubelles, dégradations de mobilier urbain... se sont multipliés toute la nuit dans le quartier de la Guérinière.

Un abribus endommagé.

Les dégâts après une nouvelle nuit de violences dans le quartier de la Guérinière à Caen.

Rue du Chemin vert et de Touraine à Caen

Dans le quartier de la Grâce de Dieu, le magasin d'alimentation Carrefour Contact a été endommagé.

L'intérieur du magasin d'alimentation Carrefour Contact dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen.

Des abri Tramway endommagés dans le quartier de la Grâce de Dieu.

Des abris Tramway endommagés à Caen.

De nouveaux graffitis étaient aussi visibles à l'entrée d'un immeuble rue Henri-Dunant à Caen. Pour rappel, le réseau Tramway et Bus Twisto a été interrompu ce jeudi 29 juin dès 22 heures.

⚠️ À titre exceptionnel, le réseau Tramway🚊sera interrompu à partir de 22h ce soir.



✅Des bus de remplacement appelés «Plan B» seront en place pour assurer le service.



➡️Retrouvez le détail des arrêts juste ici : https://t.co/s5DTkm1nrs pic.twitter.com/uEna4livn6 — Twisto (@TwistoCaen) June 29, 2023

La veille, des violences avaient déjà éclaté dans plusieurs quartiers de la ville de Caen.

En France, au moins 667 interpellations ont eu lieu cette nuit.