[Dossier] Caen. "C'est du jamais bu !" : le cidre s'impose de plus en plus à table

En modernisant le cidre, les producteurs cidricoles ont compris qu'ils avaient une carte à jouer auprès des restaurateurs.

Brut, doux, sec, demi-sec ? Le cidre de Normandie a souvent eu l'image de boisson du passé et de campagne. "Pendant longtemps, on s'est sentis mal-aimés. Le cidre était une boisson populaire", admet Olivier Vauvrecy, gérant de La ferme de Billy, à Rots, à dix minutes de Caen. Depuis une dizaine d'années, les producteurs cidricoles s'attellent à redorer leur image et ont compris qu'ils avaient une carte à jouer, notamment auprès des restaurateurs. La première grosse évolution a été la refonte des habillages et la présentation des produits. Un constat que formule Arnaud Didier, œnologue de la maison cidricole de Normandie : "On voit des bouteilles qui sortent de l'ordinaire sur leur forme et leur couleur, mais aussi des étiquettes plus dynamiques que les anciennes avec la traditionnelle photo de la ferme." Ces nouveaux designs séduisent les restaurateurs, mais pas seulement.

Moderniser le cidre

Le cidre se décline dans de nombreuses variétés. Cela plaît aux professionnels de table. Simon Lemarié, producteur de cidre à Géfosse-Fontenay, est bien placé pour en parler. En plus de trois cuvées originales, il a développé trois cuvées éphémères sur des lots d'à peine 1 000 bouteilles. "J'ai sorti une co-fermentation à la mûre par exemple, qui rappelle l'univers du vin. Arriver régulièrement avec des nouveautés est très important", assure celui qui est connu pour son cidre Cidricchus. "J'essaie de développer un cidre qui se combine bien avec la nourriture de brasserie, comme les entrecôtes frites ou les burgers." C'est le cas à L'atelier du burger de Caen, où son cidre présenté dans une bouteille de bière fait fureur. Son confrère de Rots, à La ferme de Billy, a aussi fait évoluer sa gamme pour se démarquer auprès des restaurateurs. Il n'est plus question d'utiliser les termes "brut" ou "doux" mais plutôt des cuvées appelées "cidre fruité" et "cidre fraîcheur", avec "beaucoup de rondeur et de richesse en bouche". L'idée est de jouer de plus en plus sur la modernité du produit et l'identité du cidre. "Sur certaines variétés, on travaille de manière un peu plus gastronomique, avec des produits presque plats, expose-t-il. Il y a plein de potentialités dans le cidre." Par exemple, pour attirer l'œil des bars, il a développé le cidre de glace ou encore le cidre pression. "J'aimerais que les gens aient le réflexe de prendre un cidre pression plutôt qu'une bière, sourit le producteur. Cette diversité attire les restaurateurs et eux-mêmes veulent sortir du lot en proposant une carte des cidres." Développer le cidre dans des canettes fines et longues est dans les cartons. Il a déjà des demandes à l'étranger. "J'ai envie de le faire, mais il faut réfléchir au recyclage", sourit le professionnel. Après tout, les Normands doivent être fiers de produire et consommer du cidre.