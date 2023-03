Gastronomie. Cidre du Cotentin : une méthode de vieillissement prolongé, à la manière du vin

Le cidre du Cotentin est spécial. Les pommes utilisées ont des propriétés telles qu'il est possible de le garder longtemps, jusqu'à 10 voire 20 ans. C'est ce qu'assure l'Appellation d'origine protégée Cidre du Cotentin, qui a lancé une offre unique en France pour le cidre : une proposition de vieillissement prolongée.

"Dans le Cotentin, on a un patrimoine végétal qui est appuyé sur des pommes phénoliques", explique Dominique Hutin, journaliste spécialisée dans la gastronomie. Il précise : "C'est tanique, avec beaucoup de structures, et des pommes qui donc, à cause de cette structure-là, permettent aussi de se garder très longtemps."